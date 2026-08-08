El PP de Vigo denuncia el "abandono real" de Teis frente al "futuro de ciencia ficción" de Caballero

El Partido Popular (PP) de Vigo ha denunciado este sábado el "abandono real" que padece el barrio de Teis. Su presidenta y portavoz, Luisa Sánchez, ha comparado esta situación con "las infografías y los castillos en el aire para un futuro de ciencia ficción muy lejano" que anuncia el alcalde, Abel Caballero.

“El Grupo San Pablo es el ejemplo perfecto de las dos velocidades de esta ciudad: la de las realidades virtuales de Caballero y la de la cruda realidad que pisan los vecinos al salir de sus portales”, ha señalado. El PP ha advertido de la falta de mantenimiento, plagas de insectos y deficiencias en viales y accesos.

Según Luisa Sánchez, los vecinos de esta zona llevan "años" denunciando ante el Concello "múltiples problemas y deficiencias" y exigiendo actuaciones básicas de mantenimiento y limpieza. La presidenta 'popular' ha insistido en que estas condiciones se extienden a toda la ciudad.

“Son peticiones que el Gobierno de Caballero ha recibido tapando los oídos para no escuchar: tareas de fumigación en las arquetas municipales para frenar las plagas de insectos en las fachadas, o la mejora urgente de los accesos y la movilidad en el entorno de la calle Robleda, entre otras necesidades”, ha afirmado.

La también vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra ha informado de que se ha reunido con los vecinos, que le han explicado que el gobierno local les prometió que la llegada de la Vía Verde transformaría y reformaría el entorno del antiguo trazado ferroviario. "A la hora de la verdad se han quedado marginados", ha asegurado.

"Maleza que no se desbroza, aceras intransitables y una absoluta falta de accesibilidad para personas mayores o movilidad reducida" son algunas de las demandas vecinales recogidas por la portavoz popular en Vigo. "El señor Caballero debería bajarse de la nube de los power point futuristas y atender las necesidades reales que sufren las familias", ha concluido.