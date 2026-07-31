La nueva resolución que agilizará las licencias en Vigo: las obras de menos de 45 metros no necesitarán informe aeronáutico

Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) exime al Concello de Vigo de solicitar el informe previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para autorizar determinadas construcciones e instalaciones. La medida, de aplicación inmediata, permitirá simplificar y reducir los tiempos de tramitación de las licencias urbanísticas.

"Esta resolución va a agilizar el proceso de concesión de licencias urbanísticas en Vigo", explicó el alcalde, Abel Caballero. Hasta ahora, el pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación era obligatorio antes de conceder las licencias afectadas.

La resolución responde a la solicitud presentada por el Concello en noviembre de 2025, en la que se acreditó que el Plan Xeral de Ordenación Municipal incorpora las determinaciones del Plan Director del Aeropuerto de Vigo, respeta las servidumbres aeronáuticas y se adapta plenamente a la normativa sectorial aplicable.

A partir de ahora, las construcciones que no superen los 45 metros de altura sobre el nivel del mar o de la lámina de agua circundante no tendrán que solicitar el acuerdo previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La exención no se aplicará a las instalaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas. Entre ellas se encuentran los focos de atracción de fauna, como vertederos o balsas de agua; las instalaciones susceptibles de provocar deslumbramientos, como las plantas solares -excepto las destinadas al uso doméstico-; y aquellas que puedan generar humo o polvo, como las chimeneas industriales.