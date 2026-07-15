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Caso chiringuitos: Vigo pide a la Xunta la competencia para las autorizaciones sectoriales en costas
El Concello no da su brazo a torcer e insiste en que es el departamento autonómico quien tiene dicha potestad, la cual "reclamó" al Gobierno Central
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El Concello de Vigo declina dar su brazo a torcer en el caso de los chiringuitos de las playas y de la celebración de conciertos en los mismos. Este pasado martes, la Xunta emitía una información aclaratoria sobre que el Consistorio vigués habría asumido "voluntariamente" la gestión de los servicios de temporada en el dominio público marítimo-terrestre, por lo anterior, correspondería al propio ente local la decisión sobre qué tipo de actividades podrían llevarse a cabo y quién tramitaría las preceptivas concesiones.
"No plan de xestión aprobado para este ano, o Concello non incluíu a celebración de actividades musicais nestes establecementos, limitando nos seus pregos a actividade dos chiringuitos á venda de comidas e bebidas", recogía la Consellería de Medioambiente, citando al Concello de Nigrán como ejemplo de entidad administrativa que reguló la posibilidad de celebrar conciertos en sus chiringuitos.
"Se agora Vigo quere incorporar as actividades musicais ao seu plan de xestión, deberá modificar directamente as condicións incluídas nos pregos iniciais para prever esta posibilidade ou ben solicitar á Xunta a correspondente modificación do plan", concluía el ente autonómico.
La competencia de las autorizaciones es de la Xunta, según el Concello
En un nuevo comunicado dirigido a los medios, el Concello quiso reiterar que "a competencia das autorizacións de espectáculos musicais en zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) ou en zona de servidume deste DPTM corresponde á administración autonómica. Esto se debe a que antes da autorización municipal é necesaria e preceptiva a autorización sectorial en materia de Costas (DPMT ou Zona de Servidume). Agora ben, se a Xunta non ten a capacidade de desenvolver está función de autorizacións sectoriais que lle reclamou ao Goberno central que nos deleguen, por escrito, a dita competencia", insistieron desde el Concello de Vigo.