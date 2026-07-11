Untermómetro marca la temperatura en la calle, a 5 de agosto de 2025, en Vigo

Untermómetro marca la temperatura en la calle, a 5 de agosto de 2025, en Vigo Adrián Irago / EP

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La Xunta mantiene este sábado la alerta amarilla por calor en el interior de Pontevedra

El gobierno gallego también activa el nivel 1 de alerta en la comarca de Valdeorras y no hay ningún concello en alerta naranja o roja

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La Xunta ha activado para este sábado el nivel 1 de alerta por altas temperaturas en el interior de la provincia de Pontevedra y en Valdeorras (Ourense). De esta forma, mantiene el aviso amarillo por calor en 22 concellos de la comunidad.

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El gobierno gallego así lo ha decidido tras recibir los datos remitidos por Meteosalud y Meteogalicia, así como en el ámbito del Plan de Actuaciones del Gobierno gallego frente a los posibles efectos de las altas temperaturas.

En concreto, en el interior de Pontevedra, la alerta amarilla afecta a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, en Valdeorras los municipios afectados son: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras. Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud.

Recomendaciones

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 años y los menores de cuatro; personas que padecen patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, párkinson o Alzheimer; y personas que tomen determinados fármacos.

La Consellería de Sanidade recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed y evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas. También es aconsejable comer ensaladas, verduras y frutas, evitar comidas copiosas y mantener los alimentos en el frigorífico.

Por otro lado, se recomienda el uso de ropa con tejidos naturales, ligera y holgada, así como de colores claros. Sombreros, gafas de sol, cremas protectoras solares y calzado fresco, cómodo y que transpire son otras prendas y accesorios necesarios estos días de calor.