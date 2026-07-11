La Xunta mantiene este sábado la alerta amarilla por calor en el interior de Pontevedra

Untermómetro marca la temperatura en la calle, a 5 de agosto de 2025, en Vigo Adrián Irago / EP

La Xunta ha activado para este sábado el nivel 1 de alerta por altas temperaturas en el interior de la provincia de Pontevedra y en Valdeorras (Ourense). De esta forma, mantiene el aviso amarillo por calor en 22 concellos de la comunidad.

El gobierno gallego así lo ha decidido tras recibir los datos remitidos por Meteosalud y Meteogalicia, así como en el ámbito del Plan de Actuaciones del Gobierno gallego frente a los posibles efectos de las altas temperaturas.

En concreto, en el interior de Pontevedra, la alerta amarilla afecta a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, en Valdeorras los municipios afectados son: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras. Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud.

Recomendaciones

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 años y los menores de cuatro; personas que padecen patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, párkinson o Alzheimer; y personas que tomen determinados fármacos.

La Consellería de Sanidade recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed y evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas. También es aconsejable comer ensaladas, verduras y frutas, evitar comidas copiosas y mantener los alimentos en el frigorífico.

Por otro lado, se recomienda el uso de ropa con tejidos naturales, ligera y holgada, así como de colores claros. Sombreros, gafas de sol, cremas protectoras solares y calzado fresco, cómodo y que transpire son otras prendas y accesorios necesarios estos días de calor.