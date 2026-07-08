Suspendida la huelga de basura en O Porriño (Pontevedra) tras firmar un preacuerdo

Suspendida la huelga de basura en O Porriño tras un preacuerdo firmado entre la empresa concesionaria y los sindicatos, y después de semanas de mediación por parte del Concello.

Desde el consistorio local destacan que, a pesar de tratarse de un problema estrictamente interno de la empresa, decidieron intervenir para defender el interés general de la ciudadanía y evitar el grave perjuicio que un paro de cinco días habría supuesto para la salubridad de las calles.

Así, el alcalde mantuvo reuniones tanto con la empresa como con los representantes sindicales hasta alcanzar este compromiso.

"En general es una buena noticia para la ciudadanía de O Porriño y también para los trabajadores", declaró el alcalde del municipio, Alejandro Lorenzo, "satisfecho porque esto supone evitar una huelga y también mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras en un servicio que no se va a interrumpir".

En este sentido, agradeció tanto a la plantilla del servicio como a la empresa el acercamiento de posturas.