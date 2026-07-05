El Concello de O Porriño (Pontevedra) media para evitar la huelga de basura convocada en julio

El Concello de O Porriño está mediando entre la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y sus trabajadores ante la huelga convocada por CIG Servizos para los días 8, 9, 10, 11 y 12 de julio, motivada por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.

El gobierno local busca evitar el perjuicio que este paro podría causar a los vecinos, aunque recuerda que se trata de un conflicto estrictamente laboral e interno de la empresa.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, aseguró que el ejecutivo municipal entiende la reivindicación de mejora salarial de los empleados, a los que definió como "buenos profesionales que merecen unas mejores condiciones". Por este motivo, el Concello está intercediendo ante la concesionaria para que atienda sus demandas.

Lorenzo señaló, además, que el estudio de costes del servicio ya contempla una partida suficiente para mejorar las condiciones laborales del personal, por lo que considera que corresponde exclusivamente a la empresa destinar esos recursos a alcanzar un acuerdo con la plantilla.

El regidor también recordó que la concesionaria solicitó el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y, de forma subsidiaria, su resolución, una petición que fue rechazada por los servicios jurídicos municipales al no darse los supuestos legales necesarios.

Mientras continúa la tramitación del procedimiento de resolución contractual, el contrato sigue vigente y la empresa está obligada a prestar el servicio en las condiciones establecidas en los pliegos técnicos y administrativos con los que resultó adjudicataria en 2021.

En paralelo, el Concello trabaja en una nueva licitación para garantizar la continuidad y la calidad de un servicio esencial. El gobierno local exige a la concesionaria que cumpla sus obligaciones contractuales y laborales, y pide a la ciudadanía paciencia, comprensión y colaboración si finalmente se mantiene la huelga, evitando en la medida de lo posible la acumulación de residuos en las calles durante esos días.