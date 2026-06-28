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La suerte sonríe en Vigo: La Primitiva deja un premio de más de 30.000 euros
No hubo acertantes de la Categoría Especial ni de Primer Categoría, por lo que el bote para el próximo sorteo de La Primitiva asciende a 23 millones de euros
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La suerte sonríe este domingo en Vigo. La Primitiva ha dejado un premio de más de 30.000 euros en la ciudad olívica, pese a que no existiesen boletos acertantes de Categoría Especial o Primera Categoría.
Un único acertante en Vigo se ha llegado 33.772,58 euros tras comprar un boleto ganador de Segunda Categoría, es decir, que cinco números y el complemento coinciden con la combinación ganadora: 05 - 42 - 18 - 01 - 36 - 37, complementario 17 y reintegro 2. El número del Joker es 2530529.
El boleto se vendió en el Despacho Receptor nº 88.175 de Vigo, así como en otras ciudades de España: Bilbao, San Bartomé de Tirajana (Las Palmas), San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y Oviedo. Uno de ellos también fue validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. La recaudación del sorteo ascendió a 10.627.792 euros.
No hay boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos). De esta forma, el fondo destinado a ambos premios se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante podría ganar 23 millones de euros.