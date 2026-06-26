Le asestan una puñalada cerca del corazón en una riña por el fútbol, en Vigo

Intento de homicidio en el centro de Vigo: una persona fue apuñalada en el costado izquierdo, cerca del corazón, en el marco de una pelea derivada de un partido de fútbol. Los propios agentes de la Policía Nacional procedieron a taponar la herida de la víctima, mientras que otra dotación detuvo a un hombre como presunto autor de estos hechos.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado 21 de junio, momento en el que agentes pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría Local de Vigo-Redondela fueron requeridos a través de la Sala 091‑CIMACC para acudir a una pelea originada por rencillas derivadas de un partido de fútbol. En ella, varios participantes estaban utilizando cinturones y botellas rotas.

Una vez en el lugar, los policías observaron cómo un varón huía, mientras la víctima, gravemente herida, lo señalaba como autor de la agresión. Con todo, los agentes, tras advertir al presunto autor de los hechos por megafonía, fueron capaces de alcanzarle y bloquearle el paso con el vehículo policial.

Hasta el punto también acudieron los servicios médicos, que trasladaron a la víctima al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.