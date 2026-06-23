Dos heridos leves en Vigo tras volcar un coche en la avenida do Aeroporto

La Policía Local de Vigo intervino este martes a última hora de la tarde en un accidente de tráfico registrado en la avenida do Aeroporto.

Según informó el 112 Galicia, un vehículo volcó a la altura del número 227 de esta vía cuando circulaba con dos personas en su interior. La central de emergencias señaló que ambos ocupantes pudieron abandonar el turismo por su propio pie y que, en principio, presentaban heridas de carácter leve.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Vigo, efectivos de los Bomberos de Vigo y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia para atender a los afectados.