Dos detenidos en Vigo tras huir de un control policial y dar positivo en alcohol y drogas

La Policía Local de Vigo ha detenido el pasado sábado a dos varones, B.I.F.G. de 22 años vecino de O Porriño y L.L.V.O.S. de 28 años de edad y vecino de Ponteareas; que huyeron de un control de tráfico ubicado en la calle Arenal a primera hora de la mañana. Se los acusa de diversos delitos contra la seguridad vial, desobediencia grave, resistencia y atentado a la Autoridad.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los hechos se produjeron cuando los agentes dieron el alto a un vehículo ocupado por tres personas. "En un primer momento el turismo se disponía aparentemente a detenerse, cuando el conductor aceleró bruscamente emprendiendo la huida obligando a uno de los policías intervinientes a apartarse de manera repentina para evitar ser atropellado", detalla.

Por ese motivo, se inició un seguimiento policial del vehículo que circulaba dirección Teis, realizando éste diversas maniobras evasivas, desobedeciendo las órdenes de detención que emitían los agentes, poniendo en riesgo en varios momentos la seguridad de los demás usuarios de la vía.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y bloqueado por dos patrullas de la Policía Local. Con todo, a pesar de las reiteradas órdenes para que el conductor apagase el motor del vehículo y abandonasen el mismo, los ocupantes hicieron caso omiso, por lo que los funcionarios se vieron en la obligación de emplear la mínima fuerza imprescindible para proceder a su extracción del vehículo.

Durante la intervención el conductor trató de escapar a pie, siendo interceptado al momento, tanto el conductor como el copiloto mostraron en todo momento una actitud agresiva y desafiante hacia los policías intervinientes , llegando a forcejear con los mismos, siendo reducidos y asegurados.

Una vez identificados, se procedió a practicar al conductor las correspondientes pruebas de detección de alcohol y drogas arrojando un resultado positivo en ambas pruebas, además carecía de permiso de conducción.