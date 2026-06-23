Tres y dos años y medio de cárcel para los autores de un robo en un vehículo en un garaje de Vigo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a tres años y a dos años y medio de cárcel, respectivamente, a dos personas por robar en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en un garaje de Vigo. Los magistrados consideran que son autores de un delito de robo con fuerza en casa habitada.

La Sala entiende probado que ambos accedieron al garaje de un edificio, forzaron la ventanilla de un turismo y sustrajeron diversos objetos (unas gafas, una chaqueta y un ordenador portátil con sus accesorios), causando, además, daños en el vehículo, los cuales fueron abonados por la entidad aseguradora.

En la sentencia, el tribunal indica que la participación de los sospechosos ha quedado acreditada por su reconocimiento en el acto del juicio y por las declaraciones de los agentes que visionaron las cámaras de vigilancia.

El tribunal aprecia en ambos la circunstancia de reincidencia y la atenuante de confesión tardía por el reconocimiento efectuado en el plenario, dado que resultó eficaz y relevante para disipar la incertidumbre de la prueba gráfica y testimonial.

La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG.