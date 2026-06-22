A Laxe inaugura una exposición de flores creada por ocho entidades sociales de Vigo

El centro de ocio A Laxe inaugura este martes una exposición de flores realizadas por ocho entidades sociales de la ciudad, una muestra que podrá ser visitada hasta el próximo 21 de julio en las instalaciones del centro.

La exposición es el resultado de un proceso creativo y colaborativo promovido por el centro de ocio A Laxe en colaboración con Down Vigo, Asodoa, Bicos de Papel, Integra, Asteavi, Alborada Centro de Día, Aférrate (vinculado a Alborada) e APAMP, a través de su tienda A casa rodante.

Down Vigo trabaja por la mejora de la calidad de vida y la plena inclusión de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. ASODOA es la Asociación orientada al apoyo psicosocial y la rehabilitación de personas con problemas de salud mental y sus familias. Por su parte, Bicos de papel es una entidad formada por familias que acompañan a niños y niñas con cáncer y a sus familias.

La Fundación Integra impulsa la integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual en empresas ordinarias y en la comunidad; AsTEAVi es una asociación sin ánimo de lucro que ofrece apoyos a las personas con autismo y sus familias; Alborada es un centro de día especializado en la atención, cuidado y rehabilitación de personas con problemas de adicción y otras situaciones de vulnerabilidad. Aférrate es un programa vinculado a Alborada que ofrece acompañamiento e intervención a personas jóvenes y familias afectadas por conductas adictivas. Por último, A casa rodante es una tienda inclusiva promovida por APAMP que visibiliza el talento creativo de personas con parálisis cerebral, a través de productos y proyectos de economía social.

El objetivo de A Laxe con esta acción es divulgar y poner en valor la importante función que realizan todas estas asociaciones en la ciudad de Vigo, de una forma creativa y lúdica.