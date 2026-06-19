Intentan robar la Iglesia de Fátima, en Vigo: La Policía sorprendió al ladrón en el altar

Cuatro personas han sido detenidas en las últimas horas por la Policía Nacional de Vigo que, gracias a la colaboración con la Local, ha frustrado hasta tres intentos de robo en sendos inmuebles: Una iglesia -la de Fátima, en la ciudad olívica-, una vivienda y un bar.

Fue el pasado día 13 de junio cuando, al filo de las 15:00 horas, agentes pertenecientes al GAC y GOPD de la Brigada de Seguridad Ciudadana fueron comisionados, a través de la Sala CIMACC 091, a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Al parecer, un individuo había estado golpeando la puerta principal hasta lograr acceder al interior del templo.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la puerta había sido violentada y parte de la cerradura se encontraba en el suelo. En el interior de la iglesia localizaron a un hombre que se agazapaba tras el altar.

Tras hablar con varios testigos, los agentes procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Robo en Travesía de Vigo

Minutos antes, se interceptó otro robo en Vigo, en este caso, en un domicilio de Travesía. Según fuentes policiales, el primer ladrón estaba relacionado con este suceso. La persona que vivía en el domicilio pudo fotografiar al individuo, y esta información fue trasladada a la Policía Local de Vigo.

Por lo anterior, se montó un dispositivo pensado para cerrar toda la zona y evitar la huida de los autores.

Acceso a una vivienda en Travesas

La segunda intervención tuvo lugar en la madrugada del día 15, cuando agentes del GAC y GOPD de la Brigada de Seguridad Ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un domicilio ubicado en Travesas, donde dos individuos estaban tratando de acceder a una vivienda a través de la fachada.

Los agentes establecieron un dispositivo para cerrar la zona y evitar la huida de los autores, que culminó con la detención de ambos: uno de ellos, cuando trataba de abandonar el lugar al percatarse de la presencia policial, y el segundo en la parte trasera del domicilio, cuando también intentaba huir.

Encapuchado para asaltar un bar

El último de los hechos tuvo lugar durante la madrugada del día 17 en un bar ubicado en la avenida de la Florida. En este caso, agentes del GOPD y de la Policía Local de Vigo fueron comisionados al lugar después de que un testigo alertara de que un hombre encapuchado había accedido al local.

Una vez allí, los agentes comprobaron que una ventana había sido fracturada y el interior se encontraba revuelto. Tras realizar una batida por la zona, localizaron al autor en las inmediaciones. Al percatarse de la presencia policial, trató de huir, aunque finalmente fue detenido.