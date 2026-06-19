Abel Caballero, sobre el Caso Saltamontes: "Que la justicia siga su curso, que ejerza su papel"

La actualidad política en Vigo gira estos días en torno al procedimiento judicial que investiga el accidente mortal de la atracción El Saltamontes que, en las fiestas de Matamá de 2024, le costó la vida a un joven: Iván C.H.

Tras estos fatídicos hechos, la edil encargada del área de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, resultó imputada por homicidio imprudente. La concejala viguesa prestó declaración en la vista y este mismo jueves tenía que emitir un comunicado por la filtración de las imágenes por parte de varios medios de comunicación. Rodríguez pedía "evitar la reproducción o amplificación de contenidos procedentes de actuaciones reservadas", al tiempo que aseguraba que "no tenía nada que ocultar" y que su colaboración con la justicia para esclarecer los hechos era plena.

Con todo, el Partido Popular interpretó las declaraciones de la edil de Seguridad como un intento de "exculparse", alegando que "ella no toma las decisiones y que solo firma los documentos que le mandan". Luisa Sánchez, portavoz del PP en Vigo, criticó a Rodríguez por "desconocer el calendario de fiestas de verano de Vigo".

Presión de la oposición

La presión de PP y BNG para aclarar este caso y exigir comparecencias y responsabilidades ha llegado al punto de forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el que, sin embargo, sus peticiones no fueron aprobadas. En la sesión celebrada este mismo viernes, el Grupo Municipal Socialista se valió de su mayoría para tumbar las tres propuestas de la oposición: Cesar a Rodríguez Calviño, crear una comisión para investigar los fatídicos hechos y trasladar las condolencias de manera formal y oficial a la familia del fallecido.

"Si esto queda en nada, ¿se van a ir los que piden su cese?", dice el primer edil vigués

Tampoco habló públicamente Abel Caballero sobre este caso, otra de las reclamaciones de los miembros de la oposición en la Corporación viguesa. Al regidor le avaló, en ese caso, el funcionamiento orgánico del pleno.

Con todo, recientemente y en el marco de una entrevista del regidor con Treintayseis -que se publicará este sábado, día 20 de junio-, Caballero no eludió responder ninguna pregunta alusiva a este caso.

Más concretamente, el primer edil vigués manifestó al respecto "que la justicia siga su camino, que ejerza su papel". Con todo, continuó, "pero, hace muy poquito tiempo, un alcalde de un municipio de Cataluña fue a juicio. Estaba imputado por prevaricación. Era del Partido Popular. No dimitió. ¿Y sabes qué? Lo absolvieron. Por lo tanto, hizo bien en no dimitir, porque si le absolvieron es que tenía razón".

Caballero acusó a la oposición de "acelerarse" en todo este procedimiento, "pero la pregunta es: Si esto queda en nada, ¿se van a ir de la política los que piden que ella cese?", concluyó.