Vigo invertirá 1,2 millones de euros en dos nuevos camiones de bomberos

El Concello de Vigo aprobará en la Xunta de Goberno de este viernes la adjudicación de dos nuevos camiones de bomberos por un importe total de 1,2 millones de euros.

Según anunció el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, los nuevos vehículos estarán destinados al parque de Teis y al parque Sergio Salnés, en Esturáns, y permitirán sustituir dos autobombas urbanas pesadas por unidades equipadas con nuevas tecnologías. "Estas incorporaciones mejorarán los tiempos de respuesta, la maniobrabilidad de los vehículos y la capacidad de impulsión de los caudales de agua durante las intervenciones", aseguró el regidor.

Caballero enmarcó esta adquisición dentro del proceso de modernización del servicio municipal de extinción de incendios. En este sentido, recordó que a finales del pasado año entró en funcionamiento el nuevo parque de bomberos Sergio Salnés, una infraestructura que supuso una inversión de tres millones de euros.

Además, destacó la reciente incorporación de una escalera articulada de 64 metros de altura, valorada en 1,1 millones de euros, así como la compra de seis nuevos vehículos -dos autobombas, dos vehículos 4x4, un todoterreno y un furgón- por un importe cercano al millón de euros.