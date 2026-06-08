Rueda reacciona a la marcha masiva de Povisa al Cunqueiro: "Agradezco la confianza en la sanidad pública"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que 7.800 personas han decidido cambiar del Hospital Povisa al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo "libremente". Así, ha agradecido "la confianza en la sanidad pública" de los ciudadanos.

El presidente autonómico ha sido cuestionado sobre si la Xunta va a repensar el concierto con Povisa durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo de Gobierno. Rueda ha remarcado que esas casi 8.000 personas "decidieron libremente pasar" de un centro a otro, mientras que más de 100.000 permanecen en el hospital concertado.

"La obligación de la Xunta, una vez abierta esta posibilidad, es que aquellas personas que decidan ser atendidas por la sanidad pública en el Cunqueiro puedan hacerlo adecuadamente", ha subrayado antes de recordar que "todos los años" hay personas que eligen pasar de un sistema a otro, según recoge Europa Press.

En todo caso, ha agradecido la "confianza" en el Cunqueiro y en la sanidad pública y ha recordado el cambio de sistema con Povisa, ya que antes "se pagaba por paciente atendido y ahora se paga por tratamiento". Así, ha asegurado que velará porque las personas que permanezcan en Povisa "reciban la atención adecuada", igual que los que "la reciban en la pública".

Cabe recordar que justo hace un año el Grupo Ribera Salud se vio envuelto en un escándalo, tras destaparse unos presuntos recortes asistenciales destinados a inflar artificialmente los tiempos de espera y, así, maximizar los beneficios de la empresa. Esta polémica, además, surgió tras entrar en vigor el nuevo contrato de la compañía en Povisa.

Este acuerdo para la asistencia sanitaria especializada en el área de Vigo supone una inversión autonómica estimada en 194.732.064 euros. El contrato estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2027, aunque se autoriza una prórroga hasta principios de abril. Una vez acabado este plazo, podría ser prorrogado tres años más, por un valor estimado de 525,7 millones de euros.