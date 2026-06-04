La obra de Tribuna aviva el conflicto entre Concello de Vigo y Deputación, que envía una carta a Caballero

El inicio de las obras previas a la construcción de la grada de Tribuna ha reavivado el conflicto entre Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra. El ente provincial ha ratificado este jueves su "plena disposición para cofinanciar la actuación tras las declaraciones del alcalde Abel Caballero de este miércoles, que exigió de nuevo el pago a tercios entre estas dos administraciones y la Xunta de Galicia.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha reafirmado la "plena disposición" de la Deputación a participar en las "inversiones precisas" para que Vigo sea sede mundialista. Así, ha asegurado que ha enviado una carta a Caballero para ratificar su "compromiso" de que un "reto" como la designación como sede del Mundial "merece la colaboración y el compromiso de todas las administraciones".

"Siempre dentro del marco legal y administrativo que resulte procedente", ha apuntado la también presidenta del PP local. En esta línea, ha reiterado que los servicios técnicos provinciales cuestionan la participación económica de la Deputación si la obra es ejecutada con carga al plan de inversiones de Aqualia.

Según los técnicos provinciales, esta fórmula supondría una doble financiación sobre una misma actuación, "ya que las inversiones de la empresa son sufragadas por la ciudadanía a través del recibo del agua". Por ello, Sánchez ha instado al Concello de Vigo a buscar una vía de colaboración para permitir cofinanciar la obra "con todas las garantías jurídicas y administrativas".

Además, la vicepresidenta provincial ha afirmado que el gobierno de Caballero continúa sin remitir al ente provincial el proyecto del traslado de los colectores, así como tampoco una propuesta formal para estudiar la "cooperación económica".

Respuesta del Concello

La concejala y portavoz socialista, Yolanda Aguiar, ha calificado de "ridiculísima justificación de quien no quiere pagar" las explicaciones de la Deputación de Pontevedra. "El objetivo de sus declaraciones es poner trabas para intentar que no consigamos lo que ganamos con datos objetivos", ha asegurado.

Aguiar ha asegurado que "las trampas del Partido Popular" dejaron a Vigo sin Mundial, así como ha defendido que el objetivo de los populares es "tapar sus vergüenzas, sus miserias, de no haberse opuesto con contundencia a la marrullería del señor Louzán, cambiando las puntuaciones de la sede de Vigo".