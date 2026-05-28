Muere Antolín Alcántara, figura histórica del sindicalismo nacionalista gallego

El histórico sindicalista de la CIG Antolín Alcántara Álvarez ha fallecido en la madrugada de este jueves. Natural de Moaña, será despedido este viernes, a las 12.30 horas, en el tanatorio de Pereiró, en Vigo.

Alcántara inició su militancia sindical siendo muy joven, tras incorporarse al sector de la automoción después de una etapa como maquinista naval, y acabó convirtiéndose en una de las voces destacadas del sindicalismo nacionalista gallego, especialmente vinculado a las luchas obreras del Metal y del Naval, con un papel relevante en las movilizaciones de 2007 y 2009.

A lo largo de su trayectoria asumió distintas responsabilidades dentro de la central nacionalista y en 2005 fue elegido secretario confederal de Negociación Colectiva y Salud Laboral, en la candidatura de Suso Seixo.

La CIG ha destacado su compromiso con la defensa de la clase trabajadora, la justicia social y la "liberación nacional y social de Galicia", así como su honestidad y coherencia incluso en los momentos más difíciles, como cuando fue procesado y condenado por desórdenes durante los conflictos del Metal en Vigo.

El pasado año publicó el libro En memoria da nosa infancia, una obra en la que reconstruía la dureza de sus primeros años y reivindicaba valores como la solidaridad, el apoyo mutuo y la conciencia colectiva.

"Con la muerte de Antolín Alcántara desaparece un compañero imprescindible para entender la historia reciente de la CIG y de las luchas obreras y nacionalistas de Galicia", ha señalado la Confederación Intersindical Galega.