El ensayo nocturno del desfile del Día de las Fuerzas Armadas paralizará Samil este jueves

Samil se prepara para recibir a miles de militares que mostrarán sus habilidades durante los próximos días en el entorno del arenal vigués. Este jueves se celebrará el ensayo general nocturno, en el que los efectivos de las Fuerzas Armadas ultiman sus movimientos de cara al acto central de este sábado 30 de mayo, que estará presidido por el rey Felipe VI.

Desde las 20:30 horas, miles de militares se acercarán a la playa de Samil para preparar el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar este sábado a partir de las 12:00 horas. Los efectivos ya realizaron ensayos en el entorno de la Plisan.

El ensayo nocturno se alargará hasta las 2:30 horas de la madrugada, cuando volverá a abrirse la movilidad al ciudadano. Durante seis horas, la avenida de Samil y sus accesos ubicados entre camiño Saiñas y la rotonda con Arganzada permanecerán cortados al tráfico. Sólo se permitirá el acceso a residentes y emergencias, según el plan municipal.

Además, los aparcamientos de la playa y su entorno permanecerán reservados para la celebración del ensayo y de los eventos del fin de semana. Este viernes se celebrará una exhibición dinámica y la revista naval en el arenal olívico, a las 17:15 y a las 15:30 horas, respectivamente.

Desfile por el Día de las Fuerzas Armadas

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas será el sábado 30 de mayo, en la Avenida de Samil, y contará con la presencia de los Reyes de España y la Princesa Leonor. El desfile arrancará a las 12:00 horas con la revista del rey al Batallón de honores.

Posteriormente, se realizará el salto en paracaídas frente a la Tribuna Real, a cargo de la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire). A continuación se celebrará el acto de izado de la bandera y la Formación Mirlo sobrevolará con los colores de la bandera nacional.

En el desfile aéreo contará con 71 aeronaves, mientras que 109 vehículos (13 acorazados/mecanizados) y 32 motocicletas participarán en el terrestre y 2.900 militares de los tres Ejércitos, Guardia Real, Guardia Civil y UME desfilarán a pie. Las Unidades de a Caballo, como la Sección de Coraceros y Lanceros de la Guardia Real y el Escuadrón de la Guardia Civil, también marcharán por Samil.