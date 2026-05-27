Vigo estrena nueva poesía en Beiramar: "A golpes de mar desancóranse as palabras da boca"

La Avenida de Beiramar y el Argos Pereira han acogido este miércoles la presentación del nuevo verso que lucirá Pereira en su histórico vallado: "A golpes de mar desancóranse as palabras da boca".

Se trata de un extracto del poema con el que la poeta gallega Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025, abre su libro Con, que se suma a la nómina de escritores y escritoras que han formado parte de esta iniciativa cultural, impulsada por la empresa desde el año 2012.

"Cada año buscamos que este vallado sea algo más que una intervención visual. Queremos que sea también una manera de reivindicar nuestra identidad, nuestra relación con el mar y el vínculo de Pereira con la cultura gallega", ha señalado Ruy Andrade, director de comunicación del Grupo Pereira, que ha destacado la satisfacción de contar en esta edición con "una voz tan singular y reconocida como la de Miriam Reyes".

Por su parte, la poeta ourensana ha subrayado la fuerza simbólica del mar, ligado tanto a la vida orgánica como a la vida interior. Para Reyes, el mar forma parte de la identidad gallega y también de una memoria transatlántica.

La autora ha recordado además su vínculo personal con las playas viguesas, que recorría de niña junto a su abuelo, nacido en Cuba e hijo de lucenses, con quien cazaba cangrejos en la orilla. El vallado poético supone para ella una forma de reencontrarse con "el mar de su infancia", que conserva como un tesoro.

Verso de la nueva valla de Pereira. Cedida

Un espacio para la literatura gallega contemporánea

Con esta iniciativa, Pereira busca tender puentes entre empresa, cultura y territorio, convirtiendo su vallado de Beiramar en un espacio de visibilidad para la literatura gallega contemporánea.

Ruy Andrade ha destacado la buena acogida que esta propuesta mantiene entre la ciudadanía viguesa. "Año tras año recibimos mensajes de personas que esperan con interés la renovación del vallado y que valoran que una empresa como Pereira apueste por integrar la poesía y la cultura gallega en un espacio tan visible y tan ligado a la ciudad", ha afirmado, algo que "es el mejor estímulo para continuar impulsando esta iniciativa".

Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025

Miriam Reyes nació en Ourense y a los ocho años emigró a Caracas, donde residió hasta los 21. En 2001 publicó Espejo negro, al que siguieron títulos como Bella durmiente, finalista del Premio Hiperión en 2004; Desalojos; Haz lo que te digo; Prensado en frío; y Sardiña.

Su obra más reciente, Con, publicada por La Bella Varsovia en 2024, recibió el Premio Nacional de Poesía 2025. A finales de ese mismo año publicó también su primera novela, La edad infinita, en la que explora el proceso transformador de la migración.

La obra de Reyes ha sido incluida en numerosas antologías nacionales e internacionales y traducida a más de media docena de lenguas. Además, ha traducido al castellano a poetas en lengua gallega, catalana y portuguesa, y desde 2001 experimenta con la reescritura audiovisual del poema y el recital multimedia.

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