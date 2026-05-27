El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo estrena una nueva área de prevención y rehabilitación cardíaca

El Hospital Público Álvaro Cunqueiro ha estrenado este miércoles una nueva área de prevención y rehabilitación cardíaca. Estas nuevas instalaciones ofrecerán una atención de referencia a 600 pacientes al año, que son aproximadamente la mitad de los que ingresan en Vigo por episodios cardíacos.

La puesta en funcionamiento ha contado con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director xeral de Asistencia Sanitaria del Servicio Galego de Saúde, Alfredo Silva; y el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente.

Esta nueva unidad, de la que será responsable la doctora Marisol Bravo, ha supuesto una inversión de la Xunta de 800.000 euros y cuenta con 270 metros cuadrados de superficie. El espacio dispondrá de cuatro consultas, un gimnasio terapéutico, una sala de emergencias totalmente equipada, zonas de reunión y vestuarios.

De este modo, se ofrecerán programas para reducir el riesgo de mortalidad y evitar nuevos episodios a pacientes que ya sufrieron patologías cardíacas agudas, infartos o intervenciones coronarias. Además, también impulsará el conocimiento, combinando la asistencia sanitaria con la formación de pre y posgrado y con la investigación clínica.

Por otro lado, Caamaño ha avanzado que su consellería licitará en los próximos meses las obras de ampliación del servicio de Urxencias del Hospital Público del Álvaro Cunqueiro. También está en fase de licitación la nueva área de Reproducción Humana Asistida y está adjudicada la obra del área de Cirugía Maxilofacial del Hospital Meixoeiro