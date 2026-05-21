Un hombre de 57 años fallece en O Porriño (Pontevedra) tras volcar su tractor

Accidente mortal en O Porriño (Pontevedra). Un hombre de 57 años ha perdido la vida tras volcar su tractor y quedar atrapado en la parroquia de San Salvador de Budiño.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se ha producido sobre las 19:40 horas de este jueves. Ha sido un vecino del fallecido el que ha dado la voz de alarma.

Los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizaron hasta el punto una UVI móvil y una ambulancia de SVB, así como a personal sanitario del PAC de O Porriño. Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos do Porriño, la Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de Protección Civil.

Los equipos de emergencias han rescatado al hombre, J.G.A., de debajo del vehículo, como recoge Europa Press. A pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, nada han podido hacer por salvarle la vida.