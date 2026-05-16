Aparece en el entorno del Álvaro Cunqueiro la mujer desaparecida en Vigo el pasado martes

La asociación SOS Desaparecidos ha informado de la aparición de María Milagros C.C., de 53 años, desaparecida en Vigo desde el pasado martes, 12 de mayo.

Según ha explicado la Policía Local de Vigo a Europa Press, la mujer fue hallada cerca del Álvaro Cunqueiro y se encuentra ingresada en el hospital, aunque no han trascendido detalles sobre su estado de salud

Tras varios días de búsqueda, SOS Desaparecidos ha emitido la desactivación de la alerta, en la que se especificaba además que la mujer había desaparecido con un vehículo Renault Captur blanco.