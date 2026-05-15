Ya es oficial: abre el plazo para solicitar las ayudas de rehabilitación de viviendas vacías para alquiler accesible en Vigo

Vigo ha abierto el plazo, hasta el 1 de octubre de 2027, para solicitar las ayudas de rehabilitación de viviendas vacías para alquiler accesible en la ciudad, a las que el Concello destina 2.150.000 euros.

En cuanto a los requisitos para ser solicitadas, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, indicó que los precios de los alquileres no podrán ser superiores a 700 euros para las personas beneficiarias de las ayudas de rehabilitación y a 750 para quienes cuenten con apoyo para los certificados de eficiencia energética o los seguros multirriesgo.

Asimismo, el regidor recordó que los propietarios de viviendas vacías que se acojan a la ayuda municipal deberán mantenerlas en alquiler durante cinco años. Podrán acceder personas físicas propietarias o usufructuarias que posean hasta 3 inmuebles, así como entidades sin ánimo de lucro con estatutos que contemplen el acceso de colectivos vulnerables a una vivienda digna.

Entre las obras subvencionables se encuentran todas las relativas a costes de equipamientos, materiales, obra civil, mano de obra asociada a los trabajos, así como intervenciones de conservación y mantenimiento como pintado, reparación, modernización de baños, aseos, cocinas, sustitución de carpinterías y mejoras de fontanería, saneamiento, iluminación, ventilación y calefacción. A estas se suman ajustes en la distribución interior de la vivienda, compra de electrodomésticos y cambios sanitarios, entre otros.