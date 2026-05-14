Finca Matías se convertirá en el mayor parque infantil de Vigo: "Está en marcha"

La Xunta de Goberno local de Vigo aprobará este viernes la adjudicación de las obras del macroparque infantil de la Finca Matías, un proyecto que convertirá este ámbito situado entre Travesía de Vigo y la calle Aragón en el mayor espacio de juegos de la ciudad. La actuación contará con una inversión de 3.248.743,98 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Caballero destacó que esta intervención se completará con el proyecto de las tres nuevas rampas mecánicas ya aprobado en enero, que conectarán Travesía de Vigo con la calle Aragón, Travesía de Vigo 98-100 y Toxal, con una inversión adicional de casi 2 millones. En total, el Concello destinará más de 4.763.000 euros a la transformación integral de esta zona de la ciudad.

El proyecto contempla la creación de dos grandes áreas diferenciadas separadas por la calle Toxal, así como la adecuación de todos los accesos para garantizar la conexión integral del macroparque. El nuevo espacio incluirá zonas de estancia con mobiliario urbano renovado, además de la modernización completa de los servicios urbanos.

Las actuaciones incluyen también la renovación del alumbrado público con sistemas de alta eficiencia, redes de saneamiento, abastecimiento, energía, gas y telecomunicaciones, así como el acondicionamiento de los cierres y muros existentes. El alcalde puso en valor la importancia del proyecto, que incluirá nueva jardinería, plantación de césped, pantallas vegetales, nuevos ejemplares arbóreos y protección de la vegetación ya existente. Además, se instalarán nuevos sistemas de riego para garantizar el mantenimiento de las zonas verdes.

Actuación conjunta con la Diputación

Al respecto, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha celebrado que Caballero "al fin esté en disposición de adjudicar las obras en Finca Matías", una actuación que forma parte de los convenios firmados por ambas instituciones en el año 2024.

De los 3.248.743,98 euros presupuestados para hacer frente a los trabajos, la institución provincial aporta 2.580.000 euros (79%). El Concello de Vigo completa la cuantía con 668.743,98 euros (21%).

Luisa Sánchez ha destacado que esta mejora representa un nuevo ejemplo del compromiso de la Diputación de Pontevedra con la mejora de los espacios públicos de Vigo, la creación de entornos más amables y la generación de zonas pensadas para las familias.