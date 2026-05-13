Caballero celebra la evolución de las obras de la grada de Gol de Balaídos: "A final de año estará acabada"

La construcción de la grada de Gol del estadio de Balaídos avanza a "muy buen ritmo". Así lo ha asegurado este miércoles el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha celebrado la evolución de la obra y ha asegurado que el nuevo fondo del templo celeste estará construido a finales de año.

"La grada está en niveles elevadísimos, ya tiene una altura singular", ha afirmado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación. Y es que la estructura que soportará a 7.000 espectadores que disfrutarán de un Celta en Primera División y, previsiblemente, en competición europea.

Caballero ha avanzado que "a principios de verano" estará construida la "grada entera", aunque sin cubierta. "Ya vamos a realizar paralelamente particiones de espacios, trabajos de albañilería, de carpintería, aislamiento, pavimentos y la instalación de todo el saneamiento", ha informado.

Con todo, será a finales de verano cuando remate la construcción de la malla que sostendrá la cubierta de Gol. "A finales de año la grada de Gol estará acabada", ha asegurado Caballero sobre una obra que aumentará la capacidad de Balaídos hasta los 31.000 espectadores.