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Vigo convoca ayudas para la iluminación de edificios históricos: Se busca embellecer las fachadas de la ciudad
Así lo anunció este fin de semana el regidor vigués, Abel Caballero, que también comprometió ayudas para la mejora de la accesibilidad
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El Concello de Vigo convocará ayudas para mejorar la iluminación en fachadas de edificios históricos de la ciudad, con el objetivo de embellecer estos inmuebles.
La ayuda, que funcionará por concurrencia competitiva y a fondo perdido, estará dirigida, fundamentalmente, a particulares y comunidades que ejecuten dichas intervenciones a lo largo del año en curso.
El importe total de la ayuda será de 10.000 euros.