El PP de Vigo pide la dimisión de la edil imputada por homicidio imprudente e insta al BNG a sumarse

El Partido Popular de Vigo quiere que se celebre una sesión plenaria para exigir la destitución de la concejala imputada por homicidio imprudente, en concurso con un delito de lesiones, en el caso del accidente mortal de la atracción El Saltamontes. Del mismo modo, los "populares" han instado al BNG a sumarse a esta petición contra la edil Patricia Rodríguez Calviño.

Por lo anterior, Luisa Sánchez, portavoz del PP local, ha trasladado a los nacionalistas una propuesta de moción para sumar las siete firmas necesarias de cara a la celebración del pleno. "Una propuesta que esperamos que apoyen", ha subrayado Sánchez, quien ha insistido en que la imputación "es de enorme gravedad" y sitúa a la edil "en una posición insostenible. Mantenerla en el cargo no hace más que agravar el deterioro de la imagen del Concello", ha añadido Sánchez.

Del mismo modo, la portavoz del PP en Vigo ha reprochado al regidor "que siga sin hablar del fatídico accidente del Saltamontes, atracción que debió ser precintada por el gobierno local al carecer de licencia. "Tener a un alcalde que no da explicaciones solo aumenta la sensación de impunidad política que perciben muchos vigueses", advirtió Sánchez. "Vigo merece un gobierno que dé la cara, que actúe con ejemplaridad y que no normalice situaciones incompatibles con la ética pública y la transparencia institucional", concluyó Luisa Sánchez.