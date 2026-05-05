Detenida en Vigo tras intentar atracar un local con una navaja

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a una mujer, M. J. F. M, de 43 años de edad, tras intentar robar un establecimiento de la calle Venezuela con un arma blanca. Por estos hechos, se la acusa de un presunto delito de robo con intimidación en grado de tentativa.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 18:20 horas del pasado domingo, cuando la mujer accedió al establecimiento y amenazó a la cajera con una navaja, indicándole que no se iba a ir sin el dinero.

La empleada, al no poder zafarse dado que su posible ruta de escape estaba bloqueada, trató de tranquilizar a la mujer, instante en que accedieron al local los agentes. En ese momento, la supuesta agresora trató de pasar desapercibida entre los demás clientes, que inmediatamente la señalaron, por lo que fue interceptada. Los funcionarios extrajeron la navaja del derecho de su chaqueta.