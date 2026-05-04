Vigo aprueba la ordenanza de su Zona de Bajas Emisiones: "No obligamos a nadie a cambiar de vehículo"

El gobierno local ha aprobado este lunes la ordenanza municipal para llevar a cabo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Vigo. La norma, que entra ahora en periodo de alegaciones, establece una serie de excepciones que permite el acceso de ciertos vehículos a las áreas restringidas.

"En Vigo no obligamos en ningún caso a que nadie tenga que cambiar su vehículo", ha afirmado el alcalde, Abel Caballero, en un audio distribuido a medios de comunicación en el que explica la norma, que limitará el tráfico en cuatro zonas de la ciudad: centro, Plaza Portugal, Bouzas, y O Calvario.

La ordenanza establece varias excepciones, por lo que permite "una cierta continuidad con la actividad de circulación de vehículos". "Lo que hacemos es evitar el tránsito, pero el acceso está garantizado", ha asegurado el regidor, que ha recordado que no multarán "durante un tiempo" y enviarán comunicaciones "de carácter informativo" a los infractores.

Cabe recordar que el Concello ha marcado tres fases para el establecimiento de las ZBE. En primer lugar, la ordenanza aplicará a los vehículos sin distintivo ambiental. Durante la segunda fase se incluyen a aquellos con etiqueta B. Dos años y medio después de la entrada en vigor de las ZBE, tampoco se permitirá la circulación de los vehículos con etiqueta C.

El coste para elaborar este proyecto fue de 5,5 millones de euros, financiado en su "inmensa mayoría" por el Gobierno de España a través de fondos europeos.

Excepciones a la ZBE