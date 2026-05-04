Nuevo caso de furtivismo en Vigo: interceptan en Bouzas a un hombre con 600 gramos de almeja

La Policía Local de Vigo ha interceptado a un nuevo furtivo, de 66 años y reincidente, en uno de los arenales de la ciudad. En esta ocasión, se detectó la presencia de un varón en la playa más cercana al paseo de Bouzas.

Según informan fuentes policiales, el cuerpo local realizó un nuevo operativo de vuelo y vigilancia de control sobre el furtivismo el pasado sábado 2 de mayo. A las 11:20 horas, se desplazó a las proximidades de Alcabre, con el objetivo de vigilar la playa de Bouzas y de las inmediaciones.

Fue entonces cuando se detectó la presencia de un hombre en el arenal próximo al paseo de la villa marinera, entre los pantalanes. Los policías observaron cómo comenzó a extraer bivalvos con un raño o una rastra.

En consecuencia, los agentes procedieron a interceptarlo y comprobaron que tenía una bolsa de red con 600 gramos de almeja, recogidos en escasos 15 minutos. Las propuestas de sanción fueron remitidas a la Consellería do Mar, que constató que el denunciado era reincidente en labores furtivas.