El Concello de Vigo ya ha rehabilitado 400 viviendas, las últimas, en Coia

El regidor de Vigo, Abel Caballero, visitó esta mañana el barrio de Coia y, concretamente, la rúa Bueu, para comprobar, de primera mano, el resultado de las obras encaminadas a la mejora de la eficiencia energética en varios edificios. La iniciativa se enmarca en el Plan Barrios del Concello de Vigo.

Caballero precisó que se está actuando, actualmente, en 12 áreas de la ciudad con un presupuesto de 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos. Así, se están abordando intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética, rehabilitación, aislamiento y cubierta. También se están realizando obras de adecuación de la accesibilidad.

En Vigo se han rehabilitado más de 400 viviendas y, en estos momentos, se está actuando en Coia en seis edificios y con un total de 150 inmuebles. La visita se desarrolló, concretamente, en Bueu 2, 4 y 6, en donde la subvención pasó, de media, el medio millón de euros -el 67%-. Además, en estas intervenciones también se retiró el amianto.

"El objetivo es atender todas las demandas que se planteen. En Vigo estamos actuando en 12 áreas que se pueden acoger al Fondo de Transformación y Resiliencia", precisó Caballero. "La ayuda proviene al 100% desde el Gobierno de España, que tramita directamente las partidas europeas", añadió.

Concretamente, las áreas olívicas en las que se está abordando esta transformación son Coia, San Roque, Casco Vello, Bouzas, Santa Clara, Beiramar, San Pablo, Salgueira, Gorxal, Alcalde Lavadores, Canicouva y en Escuelas Públicas.