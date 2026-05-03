Golpe al furtivismo en A Guarda (Pontevedra): Incautados 75 kilos de pulpo y 430 cacharros ilegales

Gardacostas decomisa 430 cacharros ilegales para la pesca del pulpo en la costa de A Guarda (Pontevedra), a 3 de mayo de 2026 Gardacostas de Galicia

Nuevo caso de furtivismo en A Guarda (Pontevedra). Gardacostas de Galicia ha decomisado 75 kilos de pulpo y 430 cacharros de plástico con 4.000 metros de cabo. Lo ha hecho a cinco millas al oeste del municipio, donde ha llevado a cabo varios operativos similares en los últimos meses.

Esta incautación, de la que ha informado a través de sus redes sociales, se ha producido con la veda del pulpo iniciada. Esta parada arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del 1 de julio. "El furtivismo es grave siempre, pero en época de veda, ¡todavía más!", ha señalado.

El buque Sebastián Ocampo, perteneciente a este servicio de la Consellería do Mar, ha sido el encargado de ejecutar este operativo, que se suma a otros realizados recientemente en el marco de la lucha contra el furtivismo, según informa Europa Press.

A finales de marzo, Gardacostas incautó otros 480 cacharros, 155 nasas sin identificar y 84 kilos de pulpo; y, a inicios de abril, 200 cacharros y 57 ejemplares de menos de 100 gramos. Todo ello en la costa de A Guarda.