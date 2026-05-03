Las floristerías de Vigo llenan de color este Día de la Madre pese a la lluvia: "Nos dejan ser más creativas"

Las floristerías de Vigo han sido las encargadas de pintar de colores este Día de la Madre. La lluvia ha estropeado los planes de los vigueses y las viguesas esta mañana, que se han resguardado en sus casas y en el interior de las cafeterías a la espera de mejores condiciones climáticas.

El Día de la Madre es uno de los días más ajetreados para las floristas olívicas. Para algunas, esta semana es la mejor en cuanto a ventas en todo el año, incluso por encima de fechas tan señaladas como San Valentín o Difuntos.

También es uno de los días que más disfrutan trabajar: "Para mí, es de los más bonitos. Ya no por las ventas, sino que hacemos cosas más bonitas. Nos dejan ser más creativas y hacer el trabajo a tu gusto", afirma Loreto, de la floristería Tres Olivos, situada en el barrio de Coia.

Los ramos, centros y flores más vendidas estos días suelen ser más coloridas. Aunque "depende de cómo es la persona", la veterana florista explica que sus clientes suelen encargar "cosas alegres" para regalar a sus madres. "Que quede bonito", resume.

Loreto asegura, además, que la lluvia no les ha afectado a las ventas. No se han visto grandes colas para adquirir flores, pero explica que este año se han realizado más encargos y más repartos. "La gente también va aprendiendo, no somos máquinas", incide sobre las dificultades de preparar todos los ramos al momento.

Muchos clientes han aprovechado el puente para viajar, pero no han querido dejar a sus madres sin su ramo. "Hay gente que se fue fuera y por eso tuvimos más reparto. (...) Ya nos lo encargaron a nosotros para que se lo lleváramos", detalla Loreto, en línea con la situación de otros negocios como Galo Floristas.

"Incluso la gente que no las tiene, lleva las flores al cementerio. Y los que no están en Vigo, nos contactan y nos piden 'por favor, mándale a mi madre lo que sea, pero quiero que recibe algo'", afirmó su dueña, Begoña, que en declaraciones a Treintayseis aseguró que "está más valorado el amor de madre que el amor de una pareja".