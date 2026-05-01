Ni rastro de uno de los símbolos del patrimonio industrial de Vigo: sólo sobrevive su histórico hórreo

El pasado industrial de Vigo desaparece ante los ojos de sus ciudadanos. La Carretera de Camposancos se ha quedado sin uno de los elementos que más llamaban la atención de los conductores en su camino a Coruxo: la demolición de la fábrica de Moahsa se ha completado.

No hay rastro de la antigua factoría, que en su día formaba parte de Grupos de Empresas Álvarez (GEA). Esta compañía, propietaria también de la fábrica de Santa Clara en Cabral, llegó a dar trabajo a más de 5.000 vigueses.

La noticia saltó en febrero de este año, cuando las portadas de la mayoría de los periódicos olívicos anunciaban en inicio de la demolición de esta histórica instalación, de la cual sólo ha sobrevivido el hórreo que se enconde tras varios paneles publicitarios. La actuación corrió a cargo de la empresa Residencial El Rocío, que mantiene maquinaria en el terreno.

Parcela en la que se situaba la antigua fábrica de Moahsa S.P.

La fábrica de Moahsa, acrónimo de Moisés Álvarez e Hijos SA, está situada en el número 159 de la carretera de Camposancos. Allí, tras tres años de obras, abrió sus puertas en 1969 con un objetivo: dotar de piezas de cristal, porcelana y loza a la hostelería viguesa y gallega.

La situación de la economía española durante los años 70 provocó una profunda crisis en GEA, que no pudo hacer frente a sus efectos. En 1976, el Instituto Nacional de Industria (INI) se hizo cargo de las fábricas, pero sin ningún resultado y las pérdidas ya superaban los mil millones de pesetas.

Parcela en la que se situaba la antigua fábrica de Moahsa, que aún conserva el hórreo S.P.

En 1991, el INI privatiza GEA, pero la compañía no remonta. Los trabajadores sufren impagos que suman más de 18 millones de euros y la empresa se vio obligada a cerrar a principios del siglo XXI. Tras cerrar en 2001, las instalaciones fueron convirtiéndose en ruina durante los últimos 25 años.

Un futuro incierto

El edificio, de una sola planta, tiene más de 9.000 metros cuadrados, mientras que la extensión del terreno ronda los 35.000. El PXOM aprobado en julio de 2025 recoge que el terreno se destinará a usos terciarios: comercio, hostelería, oficinas y equipamientos varios pueden ser la solución para revivir la parcela.

Parcela en la que se situaba la antigua fábrica de Moahsa S.P.

Como informó Treintayseis, el planteamiento municipal fija una altura máxima de cuatro plantas para las edificaciones y la obligación de mejorar el acceso en la zona. Además, el Concello recibirá una cesión para espacios públicos y de uso municipal en el entorno de alrededor de 3.500 metros cuadrados.

Aun así, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó en el programa "Vigo de Cerca" de Televigo que no hay un proyecto previsto, a la espera que se complete el derribo. Tan sólo los hórreos de la parcela cuentan con protección y tendrán que mantenerse al estar en el catálogo de edificios, bienes y elementos protegidos.