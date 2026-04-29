Rescate 'in extremis' en Vigo: salvan por los pies a un hombre que trataba de precipitarse de un edificio

Agentes de la Policía Nacional han evitado que un hombre se precipitase al vacío del último piso de un edificio de la calle Conde de Torrecedeira, en Vigo.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, tras mantener una conversación de aproximadamente unos 30 minutos con el hombre, los agentes aprovecharon un momento en el que perdió el equilibrio para sujetarlo por los pies y ponerlo a salvo.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 27, cuando la Sala CIMACC 091 recibió la llamada de una vecina que alertaba de la presencia de un hombre en la terraza de un edificio, el cual había manifestado su intención de arrojarse al vacío. A su llegada, los agentes localizaron al individuo encaramado en uno de los balcones del último piso, hablando por teléfono, e iniciaron un intento de conversación para tranquilizarlo.

Dado que el hombre mantenía su intención de precipitarse, los agentes acordonaron la zona y accedieron a la terraza a través de un balcón contiguo. Durante cerca de media hora intentaron calmarlo, pero el individuo persistió en su actitud e incluso llegó a subirse a una estructura metálica situada en el borde.

En un momento dado perdió el equilibrio, lo que permitió a los policías sujetarlo por los pies y evitar la caída. Tras ser puesto a salvo, el hombre fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al hospital.