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Hallan un cadáver en descomposición en una casa okupada del Casco Vello de Vigo
El cadáver ha sido localizado a primera hora de esta tarde en una casa en estado de semirruina
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La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición. El cuerpo ha sido localizado a primera hora de esta tarde en una casa okupa en estado de semirruina, en el Casco Vello de Vigo.
El aviso llegó a los servicios de Emergencias poco antes de las 16:00 horas. Fueron los vecinos los que alertaron por el fuerte olor que salía de una vivienda, que suele estar okupada y frecuentada por personas sin hogar, en el número 47 de la calle Poboadores.
Europa Press informa que hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Imelga. Dado que el cadáver no es reciente y el cuerpo está en estado de descomposición, todavía no se ha podido identificar ni confirmar las circunstancias del fallecimiento.