Hallan un cadáver en descomposición en una casa okupada del Casco Vello de Vigo

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición. El cuerpo ha sido localizado a primera hora de esta tarde en una casa okupa en estado de semirruina, en el Casco Vello de Vigo.

El aviso llegó a los servicios de Emergencias poco antes de las 16:00 horas. Fueron los vecinos los que alertaron por el fuerte olor que salía de una vivienda, que suele estar okupada y frecuentada por personas sin hogar, en el número 47 de la calle Poboadores.

Europa Press informa que hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Imelga. Dado que el cadáver no es reciente y el cuerpo está en estado de descomposición, todavía no se ha podido identificar ni confirmar las circunstancias del fallecimiento.