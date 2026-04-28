Las obras del Paseo de Granada estarán finalizadas "en las próximas semanas"

Las obras del Paseo de Granada avanzan "a un ritmo muy ágil" y encaran ya su recta final. Así lo aseguró este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien destacó que la actuación podría estar completamente rematada en las próximas semanas. Prevé completar durante el verano la humanización actual y, a continuación, iniciar la siguiente fase.

El regidor explicó que en estos momentos se está ejecutando el asfaltado de la zona, una intervención que permitirá mejorar de forma notable la circulación. "La obra está muy avanzada, casi finalizada", señaló. El proyecto cuenta con una inversión de 3,34 millones de euros, financiados en parte por el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation, mientras que, según apuntó, la Xunta de Galicia "no aporta ni un céntimo".

En concreto, se instalarán cuatro rampas mecánicas en la acera de los números impares, con una longitud total aproximada de 220 metros y una superficie de 3.300 metros cuadrados. Estas rampas permitirán salvar pendientes del 8,75 % al 10,5 %. Las rampas tendrán longitudes de 35, 38, 35 y 12 metros, respectivamente.

Una vez finalizada esta fase, el Concello acometerá una nueva intervención en la parte baja del paseo, con la construcción de una quinta rampa que conectará con las escaleras mecánicas procedentes de la Puerta del Sol. El alcalde explicó que no fue posible ejecutar todas las rampas al mismo tiempo sin afectar gravemente al tráfico.