Interceptados en Barro (Pontevedra) dos hombres de Vigo con cocaína: uno la ocultaba en sus genitales

La Guardia Civil de Caldas de Reis investiga a dos hombres de Vigo como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser interceptados en la AG-41, a la altura del municipio pontevedrés de Barro, cuando viajaban en una motocicleta con cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles durante un dispositivo preventivo de Seguridad Ciudadana. Los agentes dieron el alto a una motocicleta ocupada por dos personas, el conductor y un acompañante, y procedieron a identificarlos.

Según informó el Instituto Armado, ambos mostraban cierto nerviosismo durante la intervención. Al comprobar sus pertenencias, los agentes detectaron que uno de ellos intentaba ocultar algo. Al pedirle que lo entregase, sacó un envoltorio plástico de color blanco que contenía una sustancia que resultó ser cocaína, con un peso aproximado de un gramo.

Posteriormente, los guardias civiles revisaron los efectos personales del conductor y le realizaron un registro corporal. Durante la inspección, observaron un bulto a la altura de sus genitales. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de droga, intervino un agente canino, que marcó la posible presencia de sustancias estupefacientes.

Finalmente, el conductor accedió a entregar otro envoltorio plástico de color blanco, también con cocaína, con un peso aproximado de 33,48 gramos. Según la Guardia Civil, el hombre manifestó que la sustancia pertenecía a ambos.

Además, al conductor se le practicó una prueba de detección de drogas, en la que arrojó un resultado positivo en cocaína. Como consecuencia, los agentes procedieron a inmovilizar la motocicleta.

Los dos hombres, ambos con domicilio en Vigo y antecedentes penales, quedaron investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública.