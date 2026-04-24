El Concello de Vigo anuncia la construcción de un nuevo aparcamiento en Cabral

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado el inicio de los trámites para la construcción de un nuevo aparcamiento en la zona de Becerreira, en la parroquia de Cabral, una actuación que considera "imprescindible" para dar servicio a los vecinos y a las instalaciones deportivas del entorno.

Según explicó, el proyecto responde a una demanda vinculada a la actividad de la asociación vecinal de la zona, así como a la presencia de un campo de fútbol y otros espacios deportivos que requieren mayor capacidad de estacionamiento.

La Gerencia de Urbanismo dará cuenta del inicio del proceso de expropiación de varias parcelas el próximo martes, que permitirán disponer de una superficie total superior a los 2.000 metros cuadrados para la ejecución del aparcamiento.

Asimismo, Caballero destacó que el Consello ya ha dado luz verde al proyecto de urbanización, lo que permitirá agilizar los plazos. "Estamos en condiciones de ir a velocidad de crucero", afirmó.