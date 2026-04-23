Choque político en Vigo: Losada acusa al PP de "demagogia y mentiras" sobre la delincuencia

El subdelegado del gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha cargado contra el Partido Popular, después de que estos pidieran su dimisión el pasado miércoles "por acusar falsamente a concejales y diputados del Partido Popular de haber reventado una investigación policial en Cabral". Por su parte, Losada acusa a los populares de "pintar una realidad paralela" sobre la seguridad en la ciudad mediante "demagogia y mentiras groseras".

En declaraciones remitidas a los medios, Losada reprochó a los populares que cuestionen el trabajo de la Policía Nacional y defendió la actuación de los agentes frente al problema de los narcopisos. En este sentido, reiteró que el pasado mes de noviembre la diputada del PP Ana Vázquez "reventó una operación policial" en Cabral al acudir al lugar "con su show mediático habitual", lo que, según sostuvo, provocó que "el trapicheo de drogas desapareciera y la operación quedara frustrada" tras semanas de investigación.

El subdelegado también rechazó las críticas del PP sobre un supuesto aumento de la delincuencia en Vigo. Frente a ello, aseguró que la Policía Nacional desarticuló 16 narcopisos en 2024 y lleva siete en lo que va de 2026, una cifra que, según apuntó, seguirá creciendo a lo largo del año. Además, subrayó que este tipo de puntos de venta de droga "existen en todas las ciudades", incluidas aquellas gobernadas por el Partido Popular.

En relación con la evolución de la criminalidad, insistió en que "la verdad verificable" es que la delincuencia convencional descendió un 7% entre 2019 y 2025.