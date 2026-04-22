Robo de combustible: sorprenden a una pareja extrayendo gasóleo de camiones estacionados en Vigo

La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre, J.C.R.T., de 45 años, y a una mujer, Y.M.S., de 39, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras supuestamente sustraer combustible de varios camiones estacionados en la ciudad.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, la investigación se inició a comienzos del mes de abril, después de que varios camiones aparcados en el exterior de una nave industrial sufrieran robos de carburante durante la noche. A raíz de estas denuncias, se estableció un dispositivo de vigilancia continuada en la zona.

En el marco de ese operativo, el pasado 19 de abril, sobre la 01:42 horas, se detectó la presencia de dos personas ocultas entre los vehículos, por lo que se dio aviso a una patrulla. Una vez en el lugar, los agentes sorprendieron a la pareja manipulando el tapón del depósito de uno de los camiones. Junto a ellos encontraron dos garrafas de 20 litros, una ya llena de gasóleo, y comprobaron además indicios de sustracción en otros vehículos, como cerraduras forzadas, tapones retirados y restos de combustible derramado en el suelo.