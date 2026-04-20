Vigo cederá suelo municipal para construir una residencia de salud mental: "Dijimos sí inmediatamente"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mantenido este lunes una reunión con la directiva de la asociación DOA Saúde Mental. El regidor olívico se ha comprometido a ceder suelo municipal de forma gratuita para la construcción de una residencia de salud mental.

"Les dijimos que sí inmediatamente: tendrán suelo municipal gratuito para poder construir esta residencia", ha afirmado el alcalde de Vigo tras el encuentro mantenido en dependencias municipales. Caballero ha destacado también el "trabajo excepcional" que realiza la entidad en la atención de personas con problemas de salud mental.

El Concello tendrá que encontrar ahora un espacio adecuado para que la asociación pueda ampliar sus servicios. En esta línea, ha subrayado que ahora corresponde a la Xunta de Galicia asumir la inversión necesaria para construir la infraestructura: "Es su obligación y competencia", ha sentenciado Caballero.