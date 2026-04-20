Dos personas evacuadas en Vigo durante un incendio en una vivienda de Samil

Dos personas han tenido que ser evacuadas y trasladadas al hospital este lunes en Vigo tras registrarse un incendio en la Avenida de Samil. El suceso ha tenido lugar en la zona de Navia a la que pertenece esta vía.

Según ha informado Europa Press, el aviso se recibió pasadas las 14:30 horas, a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Entonces, se informaba de un incendio en el interior de un apartamento y de la posible necesidad de asistencia sanitaria para varias personas.

Así, se activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Vigo, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Protección Civil.

Una vez allí, los equipos de extinción confirmaron que el incendio se inició en la cocina, generando una "intensa humareda" que afectó al mobiliario y, como consecuencia, dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital.