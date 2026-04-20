El Banco de Alimentos de Vigo-Pontevedra busca 500 voluntarios para su Mayo Solidario

La Fundación Provincial Banco de Alimentos busca a más de 500 voluntarios para otra de sus campañas potentes del año: la segunda Operación Kilo de 2026 y coincidirá con la iniciativa "Mayo solidario", los próximos días 8 y 9 de ese mes.

De la mano de Gadis, la acción se prolongará durante los 30 días, sin embargo, se reforzará especialmente ese segundo fin de semana con la presencia de la ya conocida como "marea azul".

Así, los voluntarios estarán en una treintena de establecimientos ubicados en Vigo, Pontevedra, Mos, Baiona, Ponteareas, Tui, Bueu, Marín, Lalín, Vilagarcía, Vilanova, Cambados y Sanxenxo.

El Mayo Solidario volverá a desarrollarse en formato mixto. Esto significa que las personas podrán donar alimentos físicos, pero también realizar aportaciones económicas al pasar por la caja de las superficies comerciales. Dichos donativos económicos quedarán depositados en la propia cadena Gadis y, desde allí, el banco de la entidad solidaria irá retirando en función de las necesidades diarias. Todas estas aportaciones serán transformadas en alimentos.

Vigo, una edición más, volverá a ser la ciudad en la que participará un mayor número de voluntarios, que se aproximará a los 200. Le seguirá Pontevedra, con más de 50 o alguna comarca como O Salnés, en donde se superarán los 70.

Para participar en esta iniciativa como voluntario será requisito apuntarse directamente en www.bancoalimentosvigo.org o en el teléfono 986263022. Por ambas vías se puede elegir tienda, turno y jornada (viernes y/o sábado).

Desde el Banco de Alimentos precisan que tan solo es necesario contar con cuatro horas disponibles y ser una persona empática con la realidad social más cercana.

Varios centros educativos de la provincia, así como colectivos que trabajan en favor de la integración y con personas con discapacidad se sumarán a la marea azul encargándose de distintos turnos en los supermercados.

Desafío

El objetivo en esta próxima entrega será superar o, al menos, igualar los más de 38.000 kilos de alimentos donados durante el Mayo Solidario de 2025.

La Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos durante 2025, incrementando en un 6% el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende. Actualmente, llega a más de 22.000 beneficiarias y beneficiarios, a través de 159 entidades benéficas.