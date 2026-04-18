El buen tiempo llena las playas de Vigo y su área

Los 27 grados que han marcado los termómetros alrededor de las 13:00 horas han provocado que muchos vigueses hayan aprovechado para pasar el día en la playa.

La previsión de Meteogalicia ya anunciaba desde hace días que este fin de semana, y en especial este sábado, las temperaturas se acercarían a las que se podrían esperar del verano, más que de la primavera.

Así, la estampa de muchos de los arenales tanto de la ciudad como del área es la de sombrillas, toallas y algunos atrevidos que se han dado uno de los primeros baños del año.

Mañana, domingo, los termómetros marcarán como máxima 24 grados, especialmente a partir del mediodía, pero las temperaturas sufrirán una bajada de cara al inicio de la próxima semana.