Vigo refuerza su plantilla de bomberos con 30 incorporaciones: "Seguimos trabajando en la seguridad"

El Concello de Vigo refuerza su servicio de bomberos con la incorporación de 30 nuevos efectivos, que ya se encuentran en período de prácticas tras la aprobación de sus nombramientos por parte de la Xunta de Goberno local.

En concreto, se han sumado 23 bomberos y 7 conductores, que iniciarán un curso formativo de 253 horas antes de formalizar la toma de posesión definitiva de sus plazas. Durante este proceso, adquirirán la preparación necesaria para integrarse plenamente en el operativo municipal de emergencias.

Según explicó el alcalde, Abel Caballero, el proceso de ampliación de la plantilla continúa en marcha. En este sentido, las ofertas de empleo público actualmente en ejecución contemplan la creación de 8 nuevas plazas adicionales, lo que permitirá completar el cuadro de personal del servicio de bomberos.

Desde el gobierno local destacan que esta medida forma parte de su compromiso con la mejora de la seguridad en la ciudad. "Seguimos trabajando en la seguridad de Vigo", subrayó el regidor, poniendo en valor el refuerzo progresivo de los servicios de emergencia municipales.