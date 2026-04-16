Reclaman más habitaciones para personas sin hogar tras el desalojo de la antigua nave de Pescanova en Vigo

El desalojo de una treintena de personas sin hogar de la antigua nave de Pescanova en Vigo ha empujado al Foro Socioeducativo As Ninguéns y a la Federación de Asociación de Vecinos Eduardo Chao (Favec) a movilizarse. Ambas entidades se han concentrado este jueves ante las puertas del Ayuntamiento para solicitar habitaciones para estas personas.

A partir de las 11:30 horas de esta mañana, cerca de una veintena de personas han protestado en la Praza do Rei por la situación "crítica" que viven estos ciudadanos, que han sido "desalojados" para "dejarlos en la calle" sin ofrecerles una alternativa. Así informa Europa Press.

A gritos de 'Abel, actúa, que tes xente na rúa' o 'El pan, el techo, para todos un derecho', los manifestantes han solicitado al alcalde Abel Caballero la creación de al menos 50 nuevas habitaciones individuales con cama, armario, mesilla de noche y mesa de estudio.

También solicitan la eliminación de una conducta "cruel" que supone que las personas solo puedan estar entre 10 o 15 días de máximo en los albergues municipales. En consecuencia, han urgido alternativas de duración indefinida hasta que se solucionen los problemas de cada individuo que le llevó a acabar durmiendo en la calle.

Desde estos colectivos han criticado que un ayuntamiento "rico" como es Vigo, que dispone de "superávit", no sea capaz de ofrecer una mejor alternativa para sus ciudadanos más desfavorecidos. Insisten en que "no se trata de un caso aislado" sino que es un "problema" que sufre la ciudad y que las administraciones públicas deberían poner el foco en él.

"Las personas sin techo en esta ciudad necesitan de una vez por todas que se aumente un dispositivo residencial con más de 50 plazas con habitaciones individuales amuebladas", ha subrayado Antón Bouzas, portavoz de As Ninguéns.