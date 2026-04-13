Del verano al invierno en Vigo pero, ¿cuándo dejará de llover?: Esta es la previsión

Tras registrar las primeras jornadas casi veraniegas en la ciudad olívica, la meteorología dio una vuelta de tuerca y, en el transcurso de unas horas, volvimos a finales de la semana pasada al crudo invierno, con una caída libre de las temperaturas y precipitaciones en forma de chubascos. Pero, ¿cuánto tiempo se prolongará ahora esta situación?

Hoy lunes la semana ha arrancado con inestabilidad y temperaturas mínimas que han bajado del doble dígito, hasta los nueve. Las máximas también han sufrido un fuerte retroceso en comparación al inicio de este mes de abril, y hoy no pasarán de los 16 grados. Se esperan lluvias para toda la jornada aunque, eso sí, no serán demasiado persistentes, sino que se producirán en forma de chubascos.

Mañana martes seguirá lloviendo, aunque, con el paso de las horas, la tónica cambiará. De los chubascos pasaremos a cielos nublados y cierta estabilidad en lo meteorológico. Las temperaturas también irán en ascenso: Mañana oscilarán entre los 12 grados y los 18.

De cara al resto de la semana, se prevé menor probabilidad de lluvia y máximas que seguirán subiendo. Así, el jueves podrían llegar a los 20 grados de nuevo. La mínima, por contra, no subirá.