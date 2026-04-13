El Puerto de Vigo tiene nuevos inquilinos: una pareja de caballitos de mar se instalada en A Laxe

El cartel de "disponible" ha durado poco en los nuevos "apartamentos submarinos" del Puerto de Vigo. Apenas siete semanas después de la instalación de arrecifes artificiales biodegradables frente al visor de Portocultura, ya han llegado sus primeros "inquilinos": una pareja de caballitos de mar (Hippocampus guttulatus).

El hallazgo, en el marco del proyecto piloto HIPPO-REF impulsado por la Autoridad Portuaria de Vigo y el IIM-CSIC, supone un hito al tratarse de la rápida colonización de estas estructuras diseñadas para favorecer la biodiversidad en entornos portuarios.

Los ejemplares han sido observados utilizando las estructuras como refugio y punto de anclaje, lo que confirma su utilidad como microhábitats.

El proyecto busca comprobar si este tipo de arrecifes pueden contribuir a la recuperación de especies en zonas industriales. Según la Autoridad Portuaria, la iniciativa demuestra que "actividad portuaria y regeneración de ecosistemas pueden ir de la mano". La presencia de caballitos de mar en la ría de Vigo, aunque esporádica, se ha visto favorecida por la mejora de la calidad del agua en los últimos años.